Sobrinho do marido de Ney Latorraca posta fotos para homenagear o ator

Ney Latorraca, que morreu nesta quinta-feira, 26, mantinha a sua vida privada o mais longe possível dos holofotes. Foram poucas as vezes que ele falou abertamente do casamento com Edi Botelho, com quem manteve um relacionamento nos seus últimos 29 anos. Registros públicos do casal são igualmente raros, a não ser de produções teatrais das quais os dois participaram.

Mas, Lucas Botelho, sobrinho de Edi, publicou fotos da família em uma viagem. Não fica claro quando a viagem aconteceu. Em um dos stories, Lucas escreveu: "Hoje o céu veste cinza de luto, mas seu riso, Ney, é como o brilho persistente do sol após a tempestade - eterno e incontornável. Você que fez da vida um palco de inteligência e humor, agora repousa na imensidão, tão vasto e inesquecível quanto o próprio horizonte carioca. A saudade dói, mas sua memória, como o Rio, é poesia que o tempo jamais apagará".

Em entrevista ao Jornal Nacional na noite desta quinta-feira, 26, Edi Botelho se emocionou ao falar sobre o marido. Ele afirmou que Ney Latorraca desejaria ser lembrado com a mesma alegria que deu para seus trabalhos. "Vai ficar essa pessoa maravilhosa que ele era, amiga de todo mundo, essa pessoa para cima, que sabia brincar com tudo", declarou ele, emocionado.