O que fazer em São Paulo nos últimos dias de 2024; veja destaques da agenda cultural

Exposição

Artistas do Vestir: Uma Costura dos Afetos - Exposição reúne trabalhos de mais de 70 artistas que propõem questionamentos a partir da moda que existe muito além das vitrines e passarelas. Na mostra, o visitante vai fazer reflexões sobre ancestralidades, contemporaneidades, tecnologias e fazeres contínuos. Quando: 27, 28 e 29/12, sexta e sábado, das 11h às 20 e no domingo, das 11h às 19h. Onde: Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, Bela Vista. Quanto: grátis

Era uma vez: visões do céu e da terra - Exposição coletiva que reúne obras de 33 artistas de variadas gerações e origens no Brasil e no mundo que exploram diferentes lógicas de habitar o planeta e, sobretudo, inventá-lo; uma viagem no tempo e no espaço para refletir sobre o fim do mundo e imaginar novos inícios. Quando: 27, 28 e 29/12, das 10h às 18h. Onde: Pina Contemporânea - Av. Tiradentes, 273, Luz. Quanto: a partir de R$ 17.

Racionais MC’s: O Quinto Elemento - Exposição que celebra os 35 anos de carreira da banda de rap propõe uma imersão na força das palavras e na energia transformadora do grupo musical formado por Mano Brown, Edi Rock, KL Jay e Ice Blue. Quando: 27, 28 e 29/12, das 10h às 17h. Onde: Museu das Favelas - Largo do Páteo do Colégio, 148, centro. Quanto: grátis.

Histórias LGBTQIA+ - A mostra coletiva ocupa três espaços do Masp e reúne mais de 150 obras de artes e centenas de documentos que mostram a multiplicidade da produção e das narrativas LGBTQIA+, especialmente após a crise do HIV/Aids, nos anos 1980. Quando: 27, 28 e 29/12, das 10h às 18h. Onde: Masp - Av. Paulista, 1.578, Bela Vista. Quanto: a partir de R$ 35.

Cinema