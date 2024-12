Maria Guilhermina, filha de Letícia e Juliano Cazarré, volta a ser internada em UTI

Maria Guilhermina, filha de dois anos do casal Letícia e Juliano Cazarré, voltou a ser internada na UTI nesta quinta-feira, 26. No Instagram, a mãe da garota compartilhou fotos da criança sendo levada de ambulância até o centro médico. "Rumo ao hospital para investigar o que está deixando nossa princesa ‘dodói’ dessa vez", escreveu nos Stories.

A menina nasceu com uma síndrome rara no coração - Anomalia de Ebstein - e, ao longo dos últimos dois anos, Letícia compartilhou a rotina de sua família e mostrou as dificuldades enfrentadas por sua filha - de internações a cirurgias. No começo do mês, a stylist havia comemorado a melhora de Guilhermina, que deixou de utilizar o aparelho respirador no dia a dia.

"Ela passou bem a noite depois de um dia agitado e difícil. Vamos rezar para os exames mostrarem o que está acontecendo", postou a mulher de Juliano Cazarré na manhã desta sexta-feira, 27.