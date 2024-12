Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam no civil em cerimônia íntima

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram no civil durante uma cerimônia íntima e reservada na última terça-feira (24).

A informação foi confirmada à Quem. Segundo o site, o casamento ocorreu por volta das 19h30 na mansão do casal e contou com a presença de todos os familiares dos dois.

Rael, filho de seis anos da atriz com André Resende, e José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos respectivamente, fruto do relacionamento de Marcus com Wanessa Camargo, estavam presentes na celebração.