Gusttavo Lima recebe alta hospitalar após três dias internado

Após três dias internado, Gusttavo Lima recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta terça-feira, 24. O cantor foi internado no sábado, 21, após cancelar o show que faria no Festival Villa Mix, por conta de um desconforto gastrointestinal.

"O Hospital Vila Nova Star informa que o cantor Gusttavo Lima recebeu alta na manhã desta terça-feira, após concluir com sucesso o tratamento médico ao qual foi submetido. O paciente apresentou excelente evolução clínica e encontra-se em condições plenas para continuar sua recuperação em casa, seguindo as orientações da equipe médica", informa um boletim médico do hospital.

No sábado, a assessoria de Gusttavo Lima informou que ele chegou ao Brasil pela manhã, mas, por volta das 14h, começou a sentir o desconforto. Ele foi medicado, mas precisou ser encaminhado ao hospital para receber mais cuidados.