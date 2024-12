Viih Tube chora ao detalhar problemas de saúde do filho ao 'Fantástico'

Viih Tube e Eliezer falaram sobre os problemas de saúde de Ravi, filho do casal que nasceu no último dia 11 de novembro, em entrevista ao Fantástico, da Globo.

Diagnosticado com enterocolite, o bebê não apresentou sintomas além do conteúdo das fraldas. "Com quinze dias de vida, ele fez uma fralda com muito cocô e muito sangue. De início, a primeira suspeita da médica foi a doença hemorrágica do recém-nascido, que é falta de vitamina K", relatou Viih Tube.

Após terem dado suplementos de vitamina K para a criança, não houve melhora. "Veio a segunda fralda e não veio um aspecto de borra de café, mas um que chamam de geleia de framboesa. Era mais vivo o sangue, bastante, mais ainda."