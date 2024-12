Neymar recusa convite para balada e se diz aposentado da farra: 'aviezinha me mudou'

Neymar alegou estar "mudado" após ser chamado para uma balada e recusar o convite. O episódio aconteceu durante uma partida de poker no BSOP One Neymar Jr. Edition, realizado no último sábado, 21, em São Paulo.

Ele foi convidado por um homem que estava na mesma mesa que ele. Em resposta, o jogador de futebol mostrou sua aliança de compromisso com Bruna Biancardi e disse que Mavie, sua filha de um ano com a influenciadora digital, mudou seu comportamento.

"A minha filha é demais! Esquece! Minha filha me mudou demais. Posso falar para tu? Dá tempo [de ser pai ainda] e é a melhor coisa do mundo. Eu te aconselho, ainda mais você, gente boa para c****** e do jeito que você é. Você merece viver a experiência! É bom demais você ver um serzinho seu, assim, crescendo. Quando você olha, é a sua cara", disse.