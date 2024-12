Matuê aparece em vídeo quebrando camarim, produção responde e web critica

Matuê se tornou um dos nomes mais comentados na madrugada desta segunda-feira, 23, após vídeos do cantor destruindo um camarim no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, serem publicados.

Os registros que circulam no X (antigo Twitter) mostram o rapper quebrando estruturas do camarim e jogando bebidas e comidas em outros membros de sua equipe. O episódio aconteceu no festival 30PRAUM, organizado pela equipe do próprio cantor.

Após a repercussão do vídeo, internautas opinaram sobre a atitude de Matuê. "Ainda tem gente que chama isso de artista e aplaude, olha o nível de quinta série do cara, um péssimo exemplo", criticou um. "Existe um contexto? Ou ele é só um otário?", questionou outro.