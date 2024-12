Marcelo Rubens Paiva, autor do livro 'Ainda Estou Aqui', é o entrevistado do 'Roda Viva'

Rubens Paiva deve relembrar os momentos tensos em que viveu com a família durante a ditadura militar e falar sobre a concepção do filme, com Fernanda Torres e Selton Mello, que se tornou fenômeno mundial.

Sucesso mundial de 'Ainda Estou Aqui'

Ainda Estou Aqui conta a história de Eunice e Rubens Paiva e de seus cinco filhos: Vera, Eliana, Marcelo, Ana Lúcia e Maria Beatriz. Eunice criou todos sozinha após o desaparecimento e assassinato do marido, Rubens Paiva (1929 - 1971), durante a ditadura.

O filme foi indicado ao Globo de Ouro na categoria Melhor Filme de Língua não inglesa e na categoria Melhor Atriz de Drama, com Fernanda Torres.

Os críticos de cinema dos maiores jornais, revistas e portais do mundo todo, como The New York Times, Variety, Deadline e BBC, aclamaram Ainda Estou Aqui, pré-indicado ao Oscar, e afirmam que o filme tem grandes chances de ser indicado oficialmente a premiação. A academia divulga a lista dos concorrentes em 17 de janeiro.