Gusttavo Lima segue internado e tem previsão de alta nas próximas 48 horas, diz boletim médico

Dupla Matheus e Kauan também cancelou show

Gusttavo Lima não foi a única atração a cancelar apresentação no Festival Villa Mix no dia do evento. A dupla Matheus e Kauan desistiu da apresentação alegando descumprimento do horário combinado previamente com a organização.

O Villa Mix, em nota, disse que o evento precisou fazer alterações nos horários para atender uma demanda da atração principal do evento, o cantor americano Post Malone, e que o show da dupla havia sido adiantando em "apenas 1 hora".