Globo cancela exibição de filme com tragédia aérea familiar após acidente em Gramado

A TV Globo alterou a sua grade de programação após a repercussão do acidente aéreo na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, que vitimou 10 pessoas da mesma família, além de ter ferido moradores da região da queda. O filme Fé Nas Alturas, previsto para ir ao ar na Tela Quente de segunda, 23, foi substituído por trem-bala.

Protagonizado por Dennis Quaid e Heather Graham, o longa de tensão em uma aeronave gira em torno de um passageiro que precisa pousar um avião após a morte do piloto no ar e, assim, salvar a sua família.

Já Trem-Bala, protagonizado por Brad Pitt, traz uma série de mercenários e criminosos que precisam cumprir uma mesma missão em um trem de alta velocidade no Japão, sob risco de uma bomba.