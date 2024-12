Documentário relembra rótulo de 'maldito' de Luiz Melodia

Luiz Melodia morreu em 2017, aos 66 anos, em decorrência de um câncer na medula óssea.

Dirigido por Alessandra Dorgan, Luiz Melodia - No Coração do Brasil estreia no dia 16 de janeiro, com distribuição da Embaúba Filmes. O longa teve uma trajetória positiva no circuito de festivais neste ano: foi reconhecido no In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical como Melhor Filme e foi eleito o Melhor Documentário no Festival Internacional de Cinema de Paraty.