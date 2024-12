Carmen Lúcia, Maisa, e meme: a inusitada lista de 'Amigo Secreto/Oculto' do 'Fantástico'

- Chay Suede, ator;

- Maisa Silva, ator;

- Eliana, apresentadora;

- Patrícia Martins, jovem que protagonizou o meme 'Que Xou da Xuxa é Esse?';

- Beatriz Reis, ex-BBB;

- Jean Soares, médico veterinário como 'porta-voz' do Cavalo Caramelo, resgatado em enchente no Rio Grande do Sul;