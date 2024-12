Animal astro de 'Crocodilo Dundee' morre com mais de 90 anos

Ainda de acordo com a postagem, o crocodilo chegou ao criadouro em 2008 e se tornou uma espécie de embaixador do local. "Seu temperamento feroz lhe rendeu o respeito tanto de seus cuidadores quanto dos visitantes, pois ele personificava o espírito bruto e indomável do Crocodilo-de-água-salgada".

Para honrar o legado do animal, a instituição planeja construir uma placa comemorativa que celebre a "vida extraordinária" do crocodilo. "A equipe do Crocosaurus Cove gostaria de agradecer a todos que visitaram Burt e celebraram sua vida notável. Ao lamentar sua perda, somos lembrados do papel vital que a vida selvagem desempenha em nossa história e da importância de preservá-la para as futuras gerações."