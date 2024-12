Forbidden Road, de Robbie Williams, é desclassificada do Oscar

A canção Forbidden Road, do cantor e compositor Robbie Williams, criada para a trilha sonora original do filme Better Man, foi desclassificada da corrida pelo Oscar 2025. A informação foi divulgada pela revista Variety na sexta-feira, 20.

A música havia entrado na lista de pré-indicadas para a categoria de melhor canção original, divulgada na terça, 17, e concorria com canções de filmes como Emília Perez e Mufasa: O Rei Leão.

Conforme informado pela publicação, a obra de Williams "incorpora material de uma música existente que não foi escrita para o filme". Dessa forma, foi desclassificada, já que as regras da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas dizem que as canções submetidas para a categoria devem ser "originais e escritas especificamente para o filme".