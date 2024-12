'Ainda Estou Aqui': site dos EUA exalta bilheteria, Torres e Salles, mas ignora Selton

Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles que está na pré-lista dos indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro, ganhou espaço na imprensa norte-americana neste domingo, 22, com uma reportagem no portal Deadline, um dos mais prestigiados na cobertura de Hollywood.

Na reportagem "Walter Salles' 'I'm Still Here' Nears $ 11M In Brazil; 7th Biggest Local Title This Century" (algo como "Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, próximo a US$ 11 milhões no Brasil; 7.º maior título local neste século", em tradução livre, o filme é retratado como o "retorno de Salles" e "um fenômeno de bilheteria no Brasil".

"Até este domingo, 22, havia arrecadado US$ 10,7 milhões no mercado interno. Originalmente estreou como número 1 no Brasil no fim de semana de 7 de novembro e continuou a ganhar força", diz trecho.