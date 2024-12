Roberto Carlos: saiba quais músicas ficaram de fora do especial e veja outras diferenças

Qualidade do som

Quem assistiu ao show no Allianz Parque - ao menos no setor mais barato, o das cadeiras superiores - teve dificuldade em compreender algumas falas durante parte do show. A qualidade de áudio exibida na TV, naturalmente melhor, deixou tudo mais límpido.

Setlist

Diversas músicas que foram cantadas no dia do show ficaram de fora do Especial Roberto Carlos que foi ao ar na Globo. Houve ainda mudanças envolvendo músicas como Nossa Senhora e Bicho Solto, que foram cantadas entre a participação de Frejat, Paulo Ricardo e João Barone e a de Chitãozinho e Xororó, que foram remanejadas mais para a frente. Houve ainda o acréscimo de um vídeo com a música Eu Sou Terrível.

Músicas que ficaram de fora do especial Roberto Carlos

É Preciso Saber Viver