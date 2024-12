Morre Pedro Sobral, diretor editorial do Grupo LeYa, aos 51 anos

Segundo o jornal português Público, o corpo de bombeiros e a polícia foram acionados logo após o acidente, por volta das 7h no horário de Lisboa, e o óbito foi declarado no local. O motorista fugiu, mas, cerca de 11h30, apresentou-se à polícia acompanhado por um advogado.

Sobral era formada em Economia e em Ciência Política pela Universidade Católica de Lisboa e frequentou o o Programa de Gestão Geral na Harvard Business School. Entrou no grupo LeYa em 2008 como Diretor de Marketing e Conteúdo Digital e passou pelo cargo Coordenador da Divisão Editorial antes de se tornar o Administrador das Edições Gerais, uma espécie de diretor editorial.

Na APEL, ocupou o cargo de vice-presidente por três anos até ser eleito, em 2021, presidente da Associação, cargo que ocupou até sua morte.

"O Pedro acreditava profundamente no poder dos livros e na liberdade da edição, valores com que ajudou a construir a LeYa. Um amigo de todas as horas e de todos os livros, de quem, hoje, nos começamos a despedir com doloroso e genuíno agradecimento", disse Ana Rita Bessa, CEO da LeYa.

Fundada em 2008 como uma junção de editoras português, a LeYa é uma das líderes do mercado editorial português. O grupo também está presente no Brasil, onde tem importante atuação no setor infantil e de educação.