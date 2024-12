Toninho Geraes passa mal em audiência com gravadora de Adele para discutir suposto plágio

Ao todo, foram quatro horas de audiência e cantora britânica não compareceu, mesmo com a possibilidade de participar da reunião de forma online. Ainda de acordo Biasotto Trotta, os advogados dos acusados "realizaram a audiência sem procuração de Adele, Kurstin e Beggars." Os documentos só foram entregues após o início da reunião.

Agora, as duas partes esperam uma perícia musical para avaliar o suposto plágio. O laudo será produzido por uma professora da Escola Nacional de Música da UFRJ. O advogado de Toninho também afirmou que outras providências serão tomadas por conta das irregularidades das procurações. "Uma falta de respeito para com o compositor e com a própria Justiça Brasileira", finalizou.

No começo da semana, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que a canção de Adele fosse retirada de todas as plataformas digitais de música sob pena de multa de R$ 50 mil por uso indevido. Entretanto, a penalidade será aplicada somente quando as plataformas de streaming de música forem notificadas da ação judicial.

A Universal Music, então, apresentou um recurso contra a liminar. A reunião de conciliação foi marcada às pressas no último dia de funcionamento do Fórum, mas não houve uma proposta de acordo por parte da gravadora.