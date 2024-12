Residentes do Retiro dos Artistas narram contos de Natal em audiolivro

O radialista e locutor Vini Aguiar empresta a sua voz para narrar Conto de Natal. Na história de Mário de Andrade, um estrangeiro vaga por São Paulo em uma noite de Natal na década de 1910.

Desde agosto, o centro cultural do Retiro dos Artistas é uma das unidades do Sesc RJ e oferece uma programação regular que é aproveitada pelos residentes e por outras pessoas interessadas. O projeto nasceu neste contexto e logo recebeu apoio da editora Supersônica, responsável pela produção do título.

O audiolivro está disponível gratuitamente pelo Spotify e por plataformas como Google Play Audio, Storytel BR, Skeelo, Kobo, Apple Books, Martins Fontes Paulista, Disal Distribuidora e Wook.