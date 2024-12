Diretor Alfonso Cuarón elege 'Ainda Estou Aqui' como seu filme favorito de 2024

"Acima de tudo, Walter nos faz meditar sobre a passagem do tempo e nossa própria impermanência, deixando o amor como a única força que perdura", finalizou. A escolha de Cuarón é uma surpresa, visto que uma das obras mais badaladas do ano é Emília Pérez - longa musical que tem o México como cenário. O filme, no entanto, é uma produção francesa e vem sendo criticado por sua representação da cultura latina.

Outros diretores como Christopher Nolan, Chris Columbus, Barry Jenkins, Michael Mann e J.J. Abrams também compartilharam seus longas favoritos. Nolan escolheu Gladiador II, Columbus optou por Meu Eu do Futuro, Jenkins indicou Nickel Boys, Mann elegeu Unstoppable e Abrams selecionou A Jovem e o Mar.