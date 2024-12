Maisa Silva mostra detalhes de seu dia de madrinha no casamento de Larissa Manoela

A atriz Maisa Silva foi uma das madrinhas do terceiro casamento entre os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach. O evento, que ocorreu nesta terça-feira, 17, foi compartilhado pela artista em suas redes sociais. Maisa entrou na cerimônia ao lado do ator Jean Paulo Campos, com quem contracenou na novela infantil Carrossel.

"Mais linda do mundo. Ainda encontrando palavras para descrever a emoção que foi ver você entrando nesse altar. Ser sua madrinha foi um dos presentes mais especiais em todos esses anos de amizade. Te amo! Que seu final feliz seja assim Cheio de amor", escreveu a atriz no seu perfil do Instagram.

É a terceira vez que o casal de atores se casa. Eles, que celebraram o primeiro casamento no final de 2023 em uma cerimônia mais intimista, renovaram os votos em novembro deste ano, em uma viagem para a Tailândia. Dessa vez, eles reuniram amigos e familiares em um casamento tradicional, com direito a troca de vestido, padrinhos e decoração floral.