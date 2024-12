Ex-ator da Globo pede ajuda financeira em meio a problemas de saúde

Entre outubro e novembro, o ator Claudio Cinti passou por problemas de saúde. Teve de ser internado com um quadro de pneumonia, falência renal e septicemia. No começo deste mês, ele voltou a ser internado para uma cirurgia. Agora, se recuperando em casa, ele usou as suas redes sociais para pedir ajuda financeira.

Conhecido por atuar na novela Um Lugar ao Sol e no humorístico Zorra Total, Claudio é também taxista. Mas, sem trabalhos na TV e sem condições de dirigir, está sem renda.

"Eu ainda preciso do abraço de vocês. Sigo me recuperando, mas ainda sem poder trabalhar, por isso, continuo precisando da ajuda de vocês... quem puder dar essa força", disse Claudio em um vídeo no seu perfil no Instagram.