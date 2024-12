Morre a atriz Diane Delano, de 'Northern Exposure', aos 67 anos

Morreu na sexta-feira, dia 13, a atriz Diane Delano, aos 67 anos, em decorrência de um câncer, em Sherman Oaks, na Califórnia (EUA). Uma amiga pessoal da artista, Stepfanie Kramer, confirmou sua morte na segunda-feira, 16, ao portal americano Deadline.

Diane ficou conhecida por seu papel como Barbara Semanski na série Northern Exposure. Também atuou na série Popular, além de realizar diversos trabalhos de dublagem na versão em inglês de desenhos como Ben 10 Omniverse, Jovens Titãs e Rugrats.

Nascida em 1957, em Los Angeles, ela também participou brevemente da animação Infinity Train, do Cartoon Network, além da série de comédia Pen15 e de Good Girls, da Netflix.

Sobre a morte da amiga, Stepfanie comentou ao portal: "ela era grandiosa e corajosa, e trouxe sua sagacidade e seu humor em todos os seus papéis. Sua presença terrena e estridente fazia com que ganhasse o ambiente. Ela era uma pessoa única". Nos comentários de suas fotos no Instagram, usuários deixaram homenagens: "Obrigado por me fazer rir", disse um deles.