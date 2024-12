Lucélia Santos é indicada ao Prêmio Shell pela primeira vez e reage: 'Estupefata'

Nesta terça-feira, 17, o Prêmio Shell de Teatro divulgou os indicados da sua edição do segundo semestre de 2024 . Pela primeira vez, a atriz Lucélia Santos concorre, na categoria Melhor Atriz pela sua atuação em Vestido de Noiva, peça de Nelson Rodrigues, com direção de Helena Ignez.

A veterana usou as redes sociais para celebrar a indicação. "Estupefata! Assim estou ao receber a notícia da minha indicação ao Prêmio Shell. A vida é surpreendente!", disse a atriz.

Lucélia Santos agradeceu aos profissionais que dividem o palco e a coxia com ela. "Os rumos são a impermanência e a fé. A arte, o palco, a entrega e a disciplina, física e moral. Obrigada aos meus colegas de cena tão magníficos que me suportaram, a todos e todas da técnica e do palco. Viva o teatro brasileiro!", completou.

Lucélia concorre com Adriana Lessa, por A Partilha, de Miguel Falabella.

Lucélia Santos, uma atriz rodrigueana

Vestido de Noiva encerrou a sua temporada no Sesc Consolação no último domingo, 15. Para a montagem, Helena Ignez buscou atualizar o texto escrito por Nelson Rodrigues na década de 1940.

Lucélia é uma atriz rodrigueana. Nas telas, interpretou papéis de quatro textos de Nelson Rodrigues: Maria Cecília, em Bonitinha Mas Ordinária; Glória, em Álbum de Família, o papel-título de Engraçadinha e Guida e Lígia, em A Serpente.

Na produção que lhe rendeu a indicação ao Shell, Lucélia interpreta Madame Clessi, uma mulher livre e sem pudores que, no passado, foi vítima de feminicídio.

No plano da alucinação, a cortesã serve de guia para Alaíde (interpretada por Djin Sganzerla), uma jovem em coma, que procura decifrar os segredos da relação do seu marido, Pedro (papel de Jiddu Pinheiro), com a irmã e rival, Lúcia (papel de Simone Spoladore). Clarisse Abujamra, Luciano Chirolli, Tuna Dwek, Michele Matalon, Luciana Fróes e Luiza Barros completam o elenco.