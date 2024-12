Fernanda Torres revela bastidores de 'Ainda Estou Aqui': 'Descobri o poder da restrição'

A atriz Fernanda Torres foi entrevistada pelo Los Angeles Times nesta terça-feira, 17, sobre sua atuação como Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, novo filme de Walter Salles. O longa, que se tornou a maior bilheteria pós-pandêmica do Brasil, vem sendo indicado a inúmeras premiações internacionais e deve ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

"Foi maravilhoso descobrir o poder da restrição", revelou a brasileira ao jornal norte-americano. "Normalmente, como atriz, você quer mostrar o quão bem pode chorar, gritar ou ser engraçada. Mas essa personagem não gosta de se exibir. Ela esconde o que sente", afirmou a atriz.

No longa, Fernanda Torres interpreta a mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. A trama, baseada no livro homônimo, conta a história real de como a família Paiva lidou com o desaparecimento do pai, Rubens Paiva, durante a Ditadura Militar. Ao longo do filme, Eunice tem de se manter firme perante as incertezas do seu futuro e dos seus filhos.

"Imagine que seu marido foi torturado, morto, cortado em pedaços ou jogado no oceano. E você não tem permissão para sentar, chorar ou sentir autopiedade. Ela tinha filhos e decidiu não contar a eles o que aconteceu. Como você pode dizer isso para uma criança? Ela queria salvar a inocência deles, a fé na humanidade."

Nos últimos meses, a artista brasileira vem participando de uma longa campanha para ser indicada ao prêmio de Melhor Atriz Principal. A atuação vem sendo bastante elogiada pela crítica ao redor do mundo e as chances de Fernanda são consideradas realistas pela imprensa especializada.

"Ela sempre era gentil e tinha um sorriso no rosto, mas, ao mesmo tempo, era tão inteligente, racional, persuasiva, muito feminina, mas poderosa. E essa mistura de feminilidade, delicadeza e força era algo que eu estava tentando alcançar", disse a brasileira. "Suportar algo com o qual é impossível lidar, seguir em frente, sorrir, lutar, não se quebrar - isso criou dentro de mim um fogo tão poderoso, algo que eu nunca experimentei antes", finalizou a atriz.