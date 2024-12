Justiça do Rio manda retirar música de Adele de plataformas por plagiar Martinho da Vila

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a música Million Years Ago, de Adele, seja retirada de todas as plataformas digitais por plagiar a canção brasileira Mulheres, interpretada por Martinho da Vila.

As informações são do Metrópoles. A decisão aconteceu após Toninho Geraes, compositor da música, processar a cantora britânica por plágio. Caso a canção não seja retirada das plataformas, uma multa de R$ 50 mil será cobrada.

A sentença foi assinada por Victor Agustin Cunha, juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele afirmou que Millions Years Ago tem forte indício "da quase integral consonância melódica" de Mulheres.

Protocolado em fevereiro, o processo de Geraes pede R$ 1 milhão de indenização à Adele, ao produtor Greg Kurstin e às três gravadoras responsáveis pelos direitos da canção.