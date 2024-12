Fim das brigas? Patrícia Abravanel deixa presente para Lívia Andrade em camarim da Globo

A apresentadora Patrícia Abravanel visitou os estúdios da Globo neste domingo, 15, e fez uma oferta de paz para sua antiga colega de trabalho, a também apresentadora Lívia Andrade. O gesto ocorreu durante as gravações do quadro Melhores do Ano 2024, premiação promovida pelo Domingão com Huck.

Patrícia, que estava lá para participar de uma homenagem ao seu pai, Silvio Santos, aproveitou a visita para selar as pazes com seu antigo desafeto. Enquanto participava do programa, a apresentadora do SBT notou Lívia na plateia e fez questão de informá-la que havia deixado um presente em seu camarim.

Em suas redes sociais, Lívia compartilhou os itens dados por Patrícia, além de mostrar o bilhete deixado pela filha de Silvio Santos. "Lívia, muito feliz por sua trajetória. Continue nessa missão linda de levar alegria, brilhando cada vez mais", escreveu a apresentadora do SBT.

O presente também contou com um boneco do Silvio Santos com roupas praianas, um relógio com a voz do apresentador, um aviãozinho de dinheiro e um perfume da Jequiti.

Patrícia e Lívia trabalham juntas por cerca de dez anos no Programa Silvio Santos, participando do quadro Jogo dos Pontinhos. As duas costumavam se alfinetar no programa e jamais esconderam a inimizade. Em 2020, Lívia saiu do SBT e foi contratada pela Globo. Pouco tempo depois, Patrícia assumiu a apresentação do dominical.

Em 2024, as duas apresentadoras trocaram farpas nas redes sociais após a saída de Eliana do SBT para a Globo. No Instagram, Lívia afirmou que Eliana "nasceu guerreira e não herdeira" e parabenizou o novo contrato da colega.

Para os fãs, tratava-se de uma indireta para a filha do Silvio Santos. No mesmo dia, Patrícia foi às redes sociais e afirmou que herdar o legado do seu pai é "uma responsabilidade gigante", em uma suposta referência a fala da ex-colega de emissora.