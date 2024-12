'Big Brother' retorna às telas em 13 de janeiro e celebra os 60 anos da Globo

O Big Brother Brasil, um dos programas de maior audiência da TV Globo, prepara-se para sua 25.ª edição com uma mistura de elementos já familiares e novidades. Os participantes entrarão na casa mais vigiada do Brasil no dia 13 de janeiro e o reality show durará 100 dias.

Essa será a primeira edição sem a participação de Boninho, que sairá da Globo no final do ano.

Foi ele o responsável por trazer o formato para o Brasil; agora, a direção de gênero será de Rodrigo Dourado.

A fórmula do BBB, que mistura confinamento, provas de resistência, formação de alianças e votação do público, continua sendo a base do programa.

No entanto, a produção promete inovações para manter o formato fresco e surpreendente, a começar pela disputa, que na próxima edição será em duplas de pessoas que já se conheciam antes do confinamento.

A configuração inédita vai colocar à prova relações construídas antes do início do reality show.

A emissora promete pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, irmãos, amigos, primos, casais, etc.

Os participantes entrarão na casa com alguém que é importante para a sua vida fora da casa.

Eliminados

Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21, será responsável por comandar um bate-papo com os eliminados.

A ex-BBB Beatriz Reis e o apresentador Thiago Oliveira serão os responsáveis pelos flashes durante a programação da emissora.

A edição também celebrará os 60 anos da Rede Globo.

A casa será inspirada nas histórias que já passaram pela grade da emissora.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.