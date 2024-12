'Altas Horas' de hoje traz Huck e Ana Maria Braga como convidados

O programa Altas Horas deste sábado, 14, traz como convidados Ana Maria Braga, Luciano Huck, Gil do Vigor e a banda Jota Quest.

Os apresentadores do Mais Você e do Domigão Com Huck relembram sua trajetória de mais de duas décadas na Globo em conversa com Serginho Groisman.

Gil, por sua vez, fala sobre sua passagem pelo BBB 21 na emissora.

Entre as músicas, o Jota Quest vai cantar sucessos como Além do Horizonte, Do Seu Lado e Dias Melhores.

Com Mari Nolasco, o grupo ainda canta Hoje, e com Rael, A Voz do Coração.

O Altas Horas de hoje vai ao ar na Globo às 22h25, após a novela Mania de Você.