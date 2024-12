Richard Gere só aceitou papel em 'Uma Linda Mulher' após ser convencido por Julia Roberts

Richard Gere surpreendeu os fãs ao revelar que quase recusou o papel de Edward Lewis na comédia romântica Uma Linda Mulher. O ator só mudou de ideia após conhecer Julia Roberts, seu par no filme.

A informação foi divulgada em uma entrevista de Gere ao podcast Awards Chatter, do The Hollywood Reporter. "Inicialmente, eu não entendi. Não havia personagem. Então eu li [o roteiro] e disse: ‘Não é para mim. Para mim, é um homem de terno que está lá no filme’. Eu não me importaria de ver o filme, mas não me vejo fazendo isso", disse.

Garry Marshall, diretor de Uma Linda Mulher, pediu para o ator se encontrar com Julia Roberts antes de recusar o papel. Ela, que já havia aceitado interpretar Vivian, convenceu Gere a aceitar o trabalho em menos de uma hora.

Após a conversa, ele ligou para o cineasta revelando que aceitaria participar do filme. "Eu disse: ‘Ela é adorável. Ela é ótima’. E enquanto eu estava falando com ele, ela pegou um post-it da minha mesa e escreveu algo nele. Então ela o entregou pra mim e estava escrito: ‘Por favor, diga sim’. Como você pode dizer não a isso?"

Richard Gere ainda revelou que, antes do filme se tornar um clássico do cinema, o roteiro foi reescrito algumas vezes. Ele desejava que seu personagem fosse mais complexo.

"Acabamos realmente tentando encontrar um personagem ali que fizesse sentido dentro da estrutura e da essência do que aquela história era. Para torná-la sincera, para torná-la charmosa, divertida, sexy, sabe? E todos nós nos amamos. Foi uma grande aposta, nos divertimos muito e não tínhamos ideia de que seria o que seria", finalizou.