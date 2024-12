Produtor divulga vídeo inédito de Gal Costa cantando à capela

O produtor Marcus Preto compartilhou um vídeo inédito nas redes sociais na quinta-feira, 12, que mostra Gal Costa cantando à capela a música Vingança, filmado durante as sessões de gravação de A Pele do Futuro. O projeto não foi finalizado devido à morte da cantora, em 2022.

A Pele do Futuro é o 37º disco de estúdio de Gal, de 2018, com direção artística de Marcus. Durante as gravações, Gal interpretou a música, original de Lupicínio Rodrigues, para um suposto álbum ao vivo que nunca foi finalizado. Segundo o produtor, a música que Gal canta seria o "clímax do roteiro", e serviria de guia para as gravações ao vivo.

Ele explicou também, na legenda, que não há mais nenhum registro das gravações guia além do vídeo em questão. "Uma voz guia dessas, bicho...", relembrou Marcus, na postagem.

Vida e morte de Gal Costa

Nascida Maria da Graça, Gal Costa foi um dos expoentes da MPB. Vinda da Bahia, interpretou músicas como Baby, Vaca Profana e Pérola Negra. Esteve presente em movimentos artísticos como a Tropicália e em gêneros como o samba e a música eletrônica, no disco Recanto, produzido por Caetano Veloso, amigo pessoal.

Seu último disco de carreira, gravado durante a pandemia de coronavírus, foi Nenhuma Dor, no qual fez duetos com artistas como Jorge Drexler, Rodrigo Amarante, Tim Bernardes e Seu Jorge.

A cantora morreu em 9 de novembro de 2022, aos 77 anos, em decorrência de um enfarte agudo no miocárdio.