Casa, revistas pornôs e até preservativos de O.J. Simpson serão leiloados pra pagar dívidas

O jogador de futebol americano O.J. Simpson morreu em abril deste ano, aos 76 anos. Ele, que foi vítima de câncer, deixou uma quantidade exorbitante de dívidas a serem pagas. Agora, seus advogados planejam vender as posses de Simpson para quitar os altos valores, estimados em mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 594 milhões).

O que chama atenção no caso são os itens que devem ser leiloados. Ao TMZ, o advogado Malcolm LaVergne - executor do espólio do atleta - revelou que leiloará a coleção de revistas pornográficas que O.J. arrecadou durante seu tempo na prisão. Em 2008, o esportista foi preso por sequestro e assalto à mão armada. Ele só foi liberado em 2017, quase uma década depois.

De acordo com advogado, O.J. era um apaixonado por pornografia e tinha uma coleção gigantesca de revistas. A situação, no entanto, fica ainda mais estranha. LaVergne afirmou que pensa em leiloar os preservativos deixados pelo atleta, mas que ainda não se decidiu sobre o fato.

Para além dos itens bizarros, uma propriedade deixada por Simpson também deve ir a leilão. A casa é avaliada em US$ 269 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) e pode ajudar no pagamento das dívidas, mas não chega nem perto de quitá-las. O advogado espera que o leilão ocorra no começo de 2025.

Apesar de uma longa e vitoriosa carreira no mundo do futebol americano, O.J. Simpson se tornou infame nos Estados Unidos por conta de seu julgamento acerca do assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown, e um amigo, Ron Goldman, em 1994.

Com direito a uma fuga cinematográfica e um processo legal midiático, O.J. foi inocentado, mas o resultado foi extremamente polêmico e influenciado pelas tensões raciais vividas nos Estados Unidos.

Em 1997, um júri civil definiu uma indenização de US$ 33 milhões (cerca de R$ 196 milhões na cotação atual) às famílias das vítimas a ser paga por O.J. A ação o considerou culpado por agressão aos dois e pela morte de Goldman. O pagamento, que ainda não foi feito, é parte do motivo pelo qual as dívidas do atleta são tão altas.