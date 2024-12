Atrizes de 'The Office' se encontram e celebram 20 anos de amizade

Angela Kinsey, Ellie Kemper, Jenna Fischer e Mindy Kaling, que interpretaram, respectivamente, Angela, Erin, Pam e Kelly na série The Office se reencontraram para um jantar em celebração a seus 20 anos de amizade e compartilharam o momento nas redes sociais.

Angela publicou uma foto do quarteto em uma mesa de bar em seu Instagram. "Uma recepcionista, uma representante de atendimento ao cliente, uma administradora de escritório e uma contadora entram em um bar... 20 anos de amizade! Amo vocês meninas. Foi um jantar de reencontro super divertido. Mal posso esperar pelo próximo", escreveu.

Já Mindy escreveu: "Faz 20 anos desde que conheci essas mulheres maravilhosas! Este ano foi uma montanha-russa, para dizer o mínimo, e é tão bom poder compartilhar as alegrias e desafios da vida com pessoas que me conheceram quando eu tinha 24 anos e era uma representante de atendimento ao cliente na filial de Scranton da Dunder Mifflin. Amo vocês, meninas!"

Fãs da série celebraram o reencontro nos comentários. "Isso fez o meu dia. As mulheres da Dunder Mifflin", escreveu um. "Não envelheceram nada. Todas vocês estão absolutamente lindas. Muito especiais na série que vocês criaram. Todas as quatro de vocês são lendas", disse outro.