YouTube revela os 10 vídeos de k-pop mais vistos em 2024

O YouTube Coreia do Sul divulgou nesta quinta-feira, 12, a lista dos 10 vídeos musicais de k-pop mais assistidos na plataforma em 2024. Entre os destaques está a música Apt, uma colaboração entre Rosé, integrante do grupo Blackpink e o cantor americano Bruno Mars, que ocupa a quinta posição do ranking. A lista traz ainda grandes sucessos como Supernova, do grupo aespa, e T.B.H., do QWER.

Há uma predominância de grupos femininos na lista. Dos 10 vídeos, nove são de artistas ou grupos compostos por mulheres. O TWS é o único representante masculino, que aparece no ranking com a música Plot Twist, na sexta posição.

Confira os 10 vídeos de k-pop mais vistos em 2024:

1 - T.B.H. (QWER)

A música, lançada em 2024, mistura elementos de dance e pop, com batida enérgica e vocais animados. A letra aborda temas de honestidade e autenticidade nas relações.

2 - Supernova (aespa)

Lançada em maio de 2024 como single principal do álbum Armageddon, a música combina hip-hop, EDM e vocais pop. Explora a visão de mundo do grupo aespa, comparando um evento que abre uma porta para outra dimensão a uma supernova.

3 - Magnetic (ILLIT)

A música marca a estreia do grupo ILLIT em 2024 e mistura K-pop com dance e pop. A letra usa a metáfora de um imã para descrever atração, com refrão repetitivo.

4 - Fate ((G)I-DLE)

Lançada em janeiro de 2024 no álbum 2, Fate mistura pop-punk e funk com influências do J-pop dos anos 2000. Escrita e produzida por Soyeon, com guitarras e piano.

5 - APT. (ROSÉ & Bruno Mars)

Resultado da colaboração entre Rosé, do Blackpink, e Bruno Mars, a música combina os estilos dos artistas em uma música pop com elementos de R&B e fala sobre um jogo muito popular na Coreia.

6 - Plot Twist (TWS)

Lançada pelo único representante masculino da lista, a música mescla K-pop com rock e dance. A letra aborda temas de surpresas e reviravoltas na vida ou em relacionamentos.

7 - How Sweet (NewJeans)

Com forte pegada R&B e pop, a música é o carro-chefe do grupo New Jeans. A letra explora temas de amor jovem, mantendo a imagem do grupo.

8 - Bam Yang Yang (BIBI)

A banda BIBI entrega performance vocal com produção inovadora. Mistura hip-hop, R&B e pop alternativo.

9 - Love Wins All (IU)

Com um cenário apocalíptico, o clipe mostra um casal em situações de cuidado um com outro, relembrando os tempos de namoro e casamento. De todas as músicas do top 10 é a mais calma e introspectiva.

10 - HEYA (IVE)

Lançada em abril de 2024 como parte do álbum IVE SWITCH, a música apresenta uma mistura de elementos dance e pop, com uma produção vibrante. A letra utiliza metáforas relacionadas ao sol nascente e ao calor para expressar desejo e atração.