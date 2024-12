'Queer', filme gay com Daniel Craig, é adaptação de livro; saiba qual

Estrelado por Daniel Craig, Queer, o novo filme de Luca Guadagnino, diretor de Me chame pelo seu nome e Rivais, chega aos cinemas nesta quinta-feira, 12. A produção é mais uma adaptação do realizador de uma obra literária (Me Chame Pelo Seu Nome foi baseado no romance de André Aciman).

A história sai do livro homônimo de William Burroughs, no Brasil publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Christian Schwartz. Burroughs é um dos principais nomes da geração beat, movimento literário dos Estados Unidos que, entre outros autores, contou com Jack Kerouac, autor de Na Estrada, que também virou filme pelas mãos do brasileiro Walter Salles, o mesmo de Ainda Estou Aqui.

Escrito em 1952 e publicado só três décadas depois, Queer retrata a crise de abstinência de drogas e uma paixão obsessiva de William Lee, vivido por Craig no filme de Guadagnino. William é o alter ego de Burroughs e é protagonista de outros dois livros de Burroughs: Junky e Almoço Nu.

A história é ambientada na Cidade do México no início dos anos 1950. Durante uma crise de abstinência, William Lee e Eugene Allerton (no filme vivido por Drew Starkey), por quem Lee nutria uma paixão obsessiva, saem para uma viagem em busca de ayahuasca.

O longa estreou no Festival de Veneza 2024, onde recebeu muitos elogios, especialmente pela atuação de Daniel Craig, que pode conquistar sua primeira indicação ao Oscar pelo filme. A trilha sonora de Queer conta com música de Caetano Veloso. O brasileiro é um dos intérpretes de Vaster Than Empires, ao lado de Trent Reznor. A canção foi feita exclusivamente para o filme.

E ele não é o único brasileiro no filme. O ator Henrique Zaga faz o papel de Winston Moon no longa. Este, no entanto, não é o primeiro papel internacional de Zaga. Ele participou da série Teen Wolf, em 2015 e, desde então, acumula créditos em produções estrangeiras de grande escala, passando pelas séries 13 Reasons Why e Quem é Você, Alasca? antes de estrelar o filme de herói Os Novos Mutantes, em 2020.