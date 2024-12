Leticia Cazarré mostra evolução de Maria Guilhermina: 'Vamos jogar fora esse respirador'

A stylist Leticia Cazarré compartilhou na tarde desta quinta-feira, 12, um pequeno vídeo de sua filha Maria Guilhermina, de dois anos, sem o respirador. A garota, que também é filha do ator Juliano Cazarré, nasceu com uma síndrome rara no coração e necessitava do aparelho para se manter saudável.

Ao longo dos últimos dois anos, Leticia compartilhou a rotina de sua família e mostrou as dificuldades enfrentadas por sua filha - de internações a cirurgias. "Ela não está mais precisando daquela porcaria de ventilador, vamos jogar fora esse respirador", comemorou a mãe.

"Promessa de Nossa Senhora: ela não vai precisar mais desse respirador, só de noite para descansar. E, ano que vem, nem de noite vai precisar", ressaltou Leticia. A postagem foi compartilha no perfil do Instagram da estilista por meio de um stories.

A Anomalia de Ebstein é uma doença rara que atinge apenas uma a cada 20 mil crianças recém-nascidas. A síndrome, uma má-formação na válvula tricúspide do coração, afeta o fluxo de sangue no corpo. Com isso, as crianças que nascem com a anomalia podem ter insuficiência cardíaca após o nascimento.