Wagner Moura e Vladimir Brichta treinam juntos no Rio

Wagner Moura e Vladimir Brichta treinaram jiu-jítsu juntos na última terça-feira, 10, no Rio de Janeiro. O momento foi registrado em um story no perfil do Instagram do ator e cantor Felipe Ricca.

Ricca é filho de Adriana Esteves com Marco Ricca e enteado de Brichta. Na fotografia, os três aparecem vestidos com quimonos.

Vladimir Brichta e Wagner Moura são amigos há muitos anos, desde a adolescência, em Salvador, onde viviam. Os dois formavam um trio com o também ator Lázaro Ramos.

'O Agente Secreto'

Wagner Moura, que não mora no Brasil, veio ao País para ser homenageado na CCXP, que acabou no último domingo, em São Paulo.

O ator aproveitou a vinda ao Brasil para finalizar as filmagens de O Agente Secreto, projeto do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho (Bacurau e Som Ao Redor). O filme, que deve estrear no próximo ano, é protagonizado por Moura e tem Gabriel Leone e Maria Fernanda Cândido no elenco.

A produção foi gravada em Recife e São Paulo durante dez semanas. A história é ambientada na década de 1970. Na trama, um professor mais ou menos 40 anos é especialista em tecnologia. Ele foge de um passado misterioso e decide voltar ao Recife em busca de tranquilidade, mas percebe que lá não será um refúgio para ele.