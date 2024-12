Shawn Mendes relembra triângulo amoroso; fãs especulam sobre Camila Cabello e Sabrina Carpenter

Shawn Mendes relembrou uma experiência parecida com um triângulo amoroso. O cantor revelou que demorou apenas dois dias para deixar um affair e voltar a se envolver com a sua ex-namorada.

A revelação foi feita durante a participação do cantor em um episódio de How’s Life, programa de entrevistas com John Mayer. O episódio ainda não foi ao ar, mas as redes sociais do programa divulgaram um trecho da participação do músico.

Ele explicou que ainda não tinha superado os sentimentos pela ex-namorada quando se envolveu com outra pessoa. "Estava com alguém dois dias antes de sair com a minha ex e disse: ‘vou sair com a minha ex porque tenho alguns sentimentos não resolvidos’. Talvez em vez de dois dias poderiam ter sido duas semanas", disse.

Mendes ainda alegou que "nenhum desses terapeutas sabem o que é ser um cantor famoso" e que é impossível sair dessa vida sem se machucar ou sem machucar alguém.

Após o trecho ser divulgado, internautas passaram a especular que as pessoas envolvidas na história seriam Camila Cabello, sua ex-namorada, e Sabrina Carpenter. Alguns meses atrás, surgiram boatos de que ele teria reatado o namoro com Camila enquanto saía com Sabrina.

Os boatos começaram após a cantora lançar o álbum Short N’ Sweet e o videoclipe da música Taste. Na produção, ela briga com uma mulher de cabelos castanhos e canta: "Eu ouvi que vocês voltaram e, se isso for verdade, você terá que sentir meu gosto quando ele beija você."