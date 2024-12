Os melhores álbuns de k-pop de 2024, segundo a Billboard

A Billboard revelou na quarta-feira, 11, os 25 melhores álbuns de k-pop de 2024. A lista conta com solistas e grupos, entre Yves, ex-integrante do Loona, e Stray Kids, que virá para a turnê de ATE, em abril de 2025.

A seleção foi feita pelos jornalistas da revista americana, que elegeram os melhores lançamentos a partir de quebras de recordes e álbuns que contribuíram para o crescimento do gênero durante o ano.

O primeiro lugar da lista ficou com Right Place, Wrong Person, do rapper Namjoon, conhecido pelo nome artístico RM. Ele é integrante do grupo de k-pop BTS. O álbum foi lançado durante o período de alistamento do artista no serviço militar obrigatório, em 24 de maio. Através das 11 faixas, ele aborda temas como identidade, vulnerabilidade e a maneira em que lida com o "ser famoso".

"Ele mistura um senso artístico e uma autenticidade nua e crua para criar uma obra que transcende os limites de cultura e gênero [musical]", comenta a Billboard.

Já em segundo lugar, a solista IU, Lee Ji Eun, entra com The Winning. O projeto é um dos "mais positivos" da artista, que é conhecida pelas melodias melancólicas e as letras realistas segundo a revista. "The Winning explora um crescimento e uma satisfação pessoais", escreve.

Além do sucesso do EP, o veículo destaca a turnê da artista que atingiu os Estados Unidos em 2024. IU ficou conhecida pelo álbum Modern Times, de 2013, tendo emplacado também Pallette e Chat-Shire, que abordam temas como a maturidade, o crescimento e a feminilidade.

O terceiro lugar é do Twice, grupo feminino que realizou seu primeiro show no Brasil em 2024. O álbum de destaque foi With YOU-th, que conta com faixas como You Get Me e Rush.

O grupo conta 8 integrantes: Naeyon, Jihyo, Sana, Momo, Dahyun, Jeongyeon, Mina, Tzu-yu e Chaeyoung, e lançou recentemente o sucesso Strategy, parte de seu último trabalho, com a participação especial de Megan Thee Stallion. Veja abaixo o ranking completo.

1. Right Place, Wrong Person - RM

2. The Winning - IU

3. With YOU-th - Twice

4. Asterum 134:1 - PLAVE

5. Walk: The 6th Album - NCT 127

6. ASSEMBLE24 - TripleS

7. FLOW - ONEW

8. I Did - Yves

9. Hello World: The 4th Mini Album - Baekhyun

10. Fe304: BREAK - NMIXX

11. Fourever - DAY6

12. Dall - ARTMS

13. Trust me - Yugyeom

14. 12th Mini album: Spill The Feels - Seventeen

15. You had me at HELLO - ZEROBASEONE

16. Blossom: The 3rd Mini Album - D.O. (Kyungsoo)

17. Romance Untold: Daydream - ENHYPEN

18. Nakseo - DK

19. ATE - Stray Kids

20. Ive Switch - IVE

21. 19.99 - BoyNextDoor

22. Youth Chapter 2: Youth Days - EPEX

23. Happy - Jin

24. Rescene - Scenedrome

25. Sad Song - P1Harmony