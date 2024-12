Depois de Selton Mello e Fernanda Torres, Machado de Assis ganha concurso de sósias

A Biblioteca Central (BCE) da Universidade de Brasília (UnB) irá promover um concurso de sósias de Machado de Assis. A decisão ocorreu após a divulgação de competições que procuraram pessoas parecidas com Selton Mello e Fernanda Torres.

O evento acontecerá nesta quinta-feira, 12, às 13h, no subsolo 1 da biblioteca. Além de semelhanças físicas, o visual e jeito de falar também serão avaliados para decidir quem é o mais parecido com o maior escritor brasileiro.

Para participar, basta comparecer no local no horário marcado. O vencedor levará para casa uma edição em capa dura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas.

O concurso foi anunciado nas redes sociais da biblioteca e divertiu os internautas. "Tinha que ter avisado uns dois meses antes para geral deixar a barba crescer", escreveu um. "Machado está reencarnado no Instituto de Letras e ele vai participar, aguardem e votem nele", disse outro.