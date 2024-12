TikTok vai distribuir 100 mil livros de graça em São Paulo

De acordo com Carol Baracat, diretora global de marketing do aplicativo, o objetivo da Livraria é celebrar a comunidade literária da plataforma e mostrar que o TikTok pode influenciar o consumo de livros no mundo físico. "Você já deve ter visto algumas livrarias que criam um setor dos livros que mais estão sendo mais comentados no TikTok, porque virou esse fenômeno na vida real", afirmou a diretora.

Os 31 títulos da Livraria dos Livros Mais Assistidos

- A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig (Bertrand Brasil)

- A Empregada Está de Olho, de Freida McFadden (Arqueiro)

- A Vegetariana, de Han Kang (Todavia)

- As Irmãs Blue, de Coco Mellors (Astral Cultural)