Morre aos 91 anos o empresário, ator e produtor teatral Orlando Miranda

O ator, empresário e produtor teatral Orlando Miranda morreu na noite da última segunda-feira, 9, aos 91 anos. A informação foi divulgada pela Associação dos Produtores de Teatro (APTR) no perfil do Instagram da instituição. A causa da morte foi uma pneumonia, conforme revelado pela filha de Miranda ao jornal O Dia.

Nascido em 1933, no Rio de Janeiro, ele formou-se pela Escola de Teatro Martins Pena em 1959. Sua principal contribuição, no entanto, foi a fundação do Teatro Princesa Isabel. Ao lado de Pernambuco de Oliveira e Pedro Veiga, o produtor foi um dos responsáveis pela criação do palco em 1963.

O teatro se tornou uma das mais importantes sedes culturais do Brasil, tendo abrigado os primeiros shows de Bossa Nova do País, além de sucessos como Roda Viva, Trair e Coçar É Só Começar e Um Grito Parado no Ar.

Artistas como Procópio Ferreira, Gianfrancesco Guarnieri, Paulo Gracindo, Jô Soares, Jorge Dória, Dercy Gonçalves e Marília Pêra passaram pelo palco, que também era utilizado como local de assembleias da classe artística.

"Orlando deixou sua marca como diretor do Serviço Nacional de Teatro (SNT), entre os anos de 1974 e 1981, e presidente do Instituto Nacional de Artes Cênicas (INACEN) entre 1981 e 1985, mantendo seu papel de grande defensor das artes cênicas mesmo durante a ditadura militar", ressaltou a postagem na rede social.

O produtor teatral também foi um dos criadores da Escola Nacional de Circo da Funarte (ENCLO), um dos principais polos de formação circense da América Latina. "Nossos agradecimentos e todas as homenagens a esse ícone que ajudou a construir a história do teatro brasileiro", finalizou a APTR.