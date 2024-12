Atrizes de 'Wicked' apresentam show com canções de Natal em SP

Myra Ruiz e Fabi Bang, atrizes de Glinda e Elphaba no teatro musical Wicked, apresentarão Receitas para um Natal Feliz, um show com canções natalinas em São Paulo. Dirigida por Andrei Presser, a peça fica em cartaz no Teatro VillaLobos nos dias 13, 14 e 15 de dezembro.

Os fãs das atrizes também poderão conhecê-las caso adquiram o ingresso "experience". Com ele, além de assistir ao espetáculo na plateia premium central, o público terá um Meet & Greet exclusivo e ainda ganhará um pôster autografado.

O espetáculo natalino já ocorreu no ano passado. "Esse ano vamos voltar com o mesmo show, mas agora cheio de canções novas pra tornar essa celebração ainda mais especial", comentaram Fabi Bang e Myra Ruiz em comunicado enviado à imprensa.

A apresentação é inspirada nos especiais natalinos e programas culinários dos anos 50 e 60, levando em conta receitas metafóricas para a felicidade, como o amor, a resiliência e a boa vontade. No repertório, canções natalinas tradicionais, músicas do repertório nacional e internacional e muitas surpresas, incluindo uma canção original, escrita especialmente para o show por Daniel Salve.

Além das atrizes de Wicked, cinco músicos compõem o espetáculo. Os ingressos já estão à venda na internet (www.sympla.com.br ) e presencialmente, nos pontos de venda nos totens no Shopping VillaLobos (4º piso) ou ainda na bilheteria do Teatro VillaLobos (nos dias do espetáculo, 1h antes do horário do espetáculo até o início da apresentação).

Confira os preços

Plateia premium central: R$195,00 (meia-entrada); R$390,00 (inteira);

Plateia premium lateral: R$140,00 (meia-entrada); R$280,00 (inteira);

Plateia: R$125,00 (meia-entrada); R$250,00 (inteira);

Plateia alta: R$100,00 (meia-entrada); R$200,00 (inteira);

Balcão: R$45,00 (meia-entrada); R$90,00 (inteira).