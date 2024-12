'Uma loucura', diz Fernanda Torres sobre indicação ao Globo de Ouro

Fernanda Torres foi indicada ao Globo de Ouro 2025 por sua atuação como Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. Em suas redes sociais, na segunda-feira, 9, a atriz comemorou a indicação na categoria de melhor atriz em filme de drama.

Ela, que atualmente está em Londres para uma série de entrevistas e eventos de promoção do longa de Walter Salles, brincou sobre a rotina: "[Está sendo] uma loucura. É inacreditável".

"E Walter Salles, 25 anos depois dele com a minha mãe... realmente a vida presta!", finalizou. Fernanda Torres se refere à indicação de Fernanda Montenegro à mesma categoria do Globo de Ouro, em 1999, com Central do Brasil, do mesmo diretor.

O anúncio foi feito pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood também na segunda-feira. A premiação é uma das principais no universo do cinema internacional, e faz parte do "termômetro" para o Oscar. Fernanda Torres concorre com Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Kate Winslet (Lee).

Além da indicação de Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui foi indicado como melhor filme estrangeiro.