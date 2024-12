CCXP24: Ana de Armas comete gafe e Norman Reedus causa histeria em painel de 'Bailarina'

Três atores de peso subiram ao Palco Thunder da CCXP 2024, em São Paulo, neste domingo, 8, último dia do principal evento de cultura pop do País. A organização trouxe Ana de Armas, Norman Reedus e Ian McShane para promover Bailarina, o novo filme do universo John Wick, com estreia em junho de 2025. O diretor Len Wiseman também marcou presença.

No longa, Ana de Armas, que é uma das principais atrizes de Hollywood atualmente, interpreta Eve Macarro, uma jovem assassina treinada nas tradições dos Ruska Roma. "Vocês são muito lindos, estou muito grata por estar aqui", disse a atriz cubana de 36 anos, em bom português, ao saudar o público. Ela é conhecida, entre outros papéis, por sua encarnação da musa Marilyn Monroe em Blonde (2022).

Mas quem causou a maior euforia entre os fãs foi Norman Reedus, famoso por interpretar o sisudo Daryl Dixon no seriado de zumbis The Walking Dead. Algumas moças até choraram na beira do palco ao ver o ídolo.

"Prefiro enfrentar mil zumbis do que ela", brincou Reedus ao se referir à personagem durona de Ana de Armas.

Já o britânico Ian McShane, de 82 anos, fez história com Deadwood, considerada uma das melhores séries da televisão americana. Ele participa da franquia John Wick desde o primeiro episódio da saga, ao qual ele definiu como um "filme independente". McShane também fez questão de homenagear o ator Lance Reddick, que morreu em 2023, mas gravou cenas para Bailarina.

Ana ainda elogiou Keanu Reeves, mas disse que não pediu conselhos dele para encarnar Eve - bastou assisti-lo em ação como o emblemático matador. Reeves, aliás, gravou uma mensagem especial em vídeo para a CCXP na qual introduziu algumas cenas de bastidores do projeto. No trailer, foi revelado que o astro tem uma participação especial em Bailarina.

Gafe na CCXP24

Ao final do painel, que durou cerca de 40 minutos, Ana de Armas protagonizou um ligeiro momento constrangedor ao dizer para o público que pôsteres do filme poderiam ser encontrados embaixo dos assentos. Após ninguém encontrar pôster algum, ela foi corrigida e disse que eles seriam entregues na saída. Gafe causada pela produção que poderia ter sido evitada.

Cerca de 300 mil pessoas circularam pela Comic Con Experience (CCXP), que começou na quinta-feira, 5, e terminou neste domingo, 8, no São Paulo Expo, na zona sul da capital.