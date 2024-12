Quem é Simon Dawson, novo baterista do Iron Maiden após saída de McBrain

O baterista nasceu em Suffolk, condado da Inglaterra. Segundo o Iron Maiden, ele passou a fazer parte do British Lion em 2012. Recentemente, ele esteve com a banda em shows no México e na América do Sul.

Simon estreou no grupo em três faixas do primeiro álbum de estúdio do British Lion, British Lion (2012). No segundo disco do grupo, The Burning (2020), aclamado pela crítica, ele tocou em todas as músicas.

O baterista se une à banda já a partir do próximo ano, quando o Iron Maiden comemora 50 anos com a turnê The Run For Your Lives. A turnê terá início no dia 27 de maio em Budapeste.