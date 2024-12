Globoplay na CCXP24: Raul Seixas, realities e terror foram as apostas

O Globoplay levou ao Palco Thunder, principal da CCXP, seus lançamentos para 2025, em painel comandado por Deborah Secco. A atriz recebeu atores, apresentadores e jornalistas, que deram prévias de seus trabalhos que serão lançados no próximo ano.

O primeiro grande destaque do painel foi Raul Seixas, Eu Sou, nova série original Globoplay que recria a vida do músico baiano. A apresentação contou inclusive com um cover de Sociedade Alternativa interpretado por Ravel Andrade, que vive o roqueiro na produção.

A atração seguinte foi a novela Guerreiros do Sol, que virá no streaming inspirada na história de Lampião e Maria Bonita. Para apresentar da produção, a atriz Isadora Cruz subiu ao palco e apresentou um trailer. A produção conta ainda com Thomas Aquino, Daniel de Oliveira e Larissa Bocchino no elenco.

Investindo no terror, o Globoplay ainda mostrou prévias de Reencarne, Dias Perfeitos e Vermelho Sangue. Protagonistas desta última, Alanis Guillen e Letícia Vieira contaram um pouco sobre suas personagens, Flora e Luna, duas garotas que se apaixonam, embora uma delas seja uma ‘lobismoça’.

A novela, que terá elementos sobrenaturais, também ganhou uma nova cena inédita que mostrou os vampiros Michel e Celina, vividos por Pedro Alves e Laura Dutra.

Os próximos a subirem ao palco foram Sabrina Sato e Ana Clara, que, ao lado de Deborah, deram um gostinho dos novos realities do Globoplay, Minha Mãe com Seu Pai, um reality em que jovens procuram um par para seus pais solteiros, que começam a viver numa mesma casa; Terceira Metade, que explora relacionamentos não convencionais e conta com casais que querem incluir uma terceira pessoa em seu namoro; e Túnel do Amor, que teve as primeiras imagens de sua terceira temporada reveladas.

Com foco no esporte, Everaldo Marques e Natalia Lara revelaram as competições que serão transmitidas pelo Globoplay e pelos canais Globo em 2025, incluindo Brasileirão de futebol Masculino e Feminino, torneios de surfe, skate e a Liga das Nações da UEFA.

Por fim, Marcello Melo Jr. ficou encarregado de apresentar as novidades das produções de ação da plataforma. Além de prévias de A Divisão e Na Linha de Fogo, o ator levou também ao Palco Thunder o primeiro trailer da nova temporada de Arcanjo Renegado, que estreia sua quarta temporada em 2025.

O painel foi encerrado com uma apresentação de rap freestyle de Vitor Massaki, que botou os presentes no Palco Thunder para dançar. Ao lado de Deborah Secco, o rapper lembrou que o Globoplay transmitirá ainda shows e festivais de música ao longo de 2025.