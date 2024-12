Baterista do Iron Maiden anuncia aposentadoria de turnês

O baterista Nicko McBrain, da banda Iron Maiden, anunciou neste sábado, 7, que deixará de fazer turnês com a banda. Em um comunicado publicado no Instagram do grupo, o músico revelou ter vontade de se afastar de "turnês extensas" e de se dedicar a projetos pessoais, mas disse que não romperá o vínculo com o Iron Maiden e os colegas. Ele surpreendeu os fãs ao dizer que o último show com a banda será neste mesmo dia, em São Paulo.

"Desejo muito sucesso à banda daqui para frente", escreveu Nicko na nota divulgada. Ele permaneceu nas turnês com o grupo por 42 anos. "Para minha devotada base de fãs, vocês fizeram tudo valer a pena e eu amo vocês! Para minha devotada esposa, Rebecca, vocês tornaram tudo infinitamente mais fácil e eu amo vocês! Aos meus filhos, Justin e Nicholas, obrigado por entenderem as ausências e eu amo vocês! Aos meus amigos que sempre estão lá por mim, eu amo vocês! Aos meus companheiros de banda, vocês fizeram um sonho se tornar realidade e eu amo vocês!", escreveu.

O músico afirmou olhar para o futuro "com animação e grande esperança" e celebrou poder ver os fãs em breve. O Iron Maiden encerra a turnê The Future Past em São Paulo no sábado. O grupo também se apresentou na sexta, 6, no Allianz Parque. Confira o setlist aqui.

Iron Maiden diz que último show de Nicko no Brasil será 'poético'

Na mesma publicação, a banda também compartilhou um comunicado assinado pelo empresário do grupo, Rod Smallwood, em nome do Iron Maiden. Ele celebrou a decisão de Nicko McBrain em encerrar sua trajetória de turnês no Brasil. Essa é a 14ª vez que a banda vem ao País.

"Desde o Rock in Rio em 1985, temos um relacionamento especial com o Brasil", escreveu. "Então, encerrar uma turnê com 90 mil fãs aqui em São Paulo por duas noites é poético e você merece todas as honras que tenho certeza que esses fãs maravilhosos lhe darão neste último show."

O empresário relembrou os momentos que a banda viveu ao lado do baterista ao longo de 42 anos. "Grandes shows, muitos discos de platina e ouro, prêmios, amor dos fãs e uma cerveja a mais em muitas ocasiões. Esse vínculo é para sempre. E, como Steve Harris [baixista do Iron Maiden] diz, 'Nicko é e sempre será parte da família Maiden'", disse.

Rod Smallwood, por fim, informou que o novo baterista do grupo já foi escolhido e será anunciado "em breve".