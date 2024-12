George R. R. Martin admite que não sabe se vai terminar 6º livro de 'Game of Thrones'

O escritor George R. R. Martin admitiu que não sabe se vai terminar o livro The Winds of Winter, sexto volume da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem à série Game of Thrones. Apesar de a produção televisiva ter chego ao fim, a história que a deu origem ainda não teve sua conclusão.

"Como posso estar 13 anos atrasado?", questionou o escritor de 76 anos. "Não sei, acontece um dia de cada vez. Mas isso ainda não é uma prioridade. Muitas pessoas já estão escrevendo obituários para mim [e dizem]: ‘Ah! Ele não vai terminar’. Talvez estejam certos. Não sei. Estou vivo agora!"

A declaração foi dada em uma entrevista à revista Hollywood Reporter divulgada nesta quinta-feira, 5. O assunto central da matéria é uma série de quatro curtas-metragens baseados em contos de um amigo de infância que ele resolveu financiar - saiba mais abaixo.

Game of Thrones, o filme

R. R. Martin está envolvido também no filme Game of Thrones, em desenvolvimento. O projeto, já confirmado pelo CEO da HBO, está em fase inicial e vai ser liderado por Michael DeLuca e Pamela Abdy, da Warner Bros.

The Ugly Chickens

R. R. Martin resolveu financiar, de forma independente, quatro curtas-metragens baseados em contos de seu amigo de infância, Howard Waldrop. A amizade entre os dois começou nos anos 1960, quando Martin comprou, por 25 centavos, um quadrinhos de Waldrop, e os dois passaram a trocar cartas e compartilhar a paixão pela escrita.

Howard Waldrop morreu em janeiro deste ano, vitima de um derrame. Ele se tornou um autor de ficção científica conhecido por suas histórias curtas que combinavam elementos como história alternativa, cultura pop e mitologia clássica.

Como forma de homenagear o amigo, Martin produziu o curta-metragem The Ugly Chickens, inspirado em um dos contos de Waldrop. Martin espera que o filme, que tem roteiro de Michael Cassutt e direção de Mark Raso, tenha potencial para concorrer ao Oscar.